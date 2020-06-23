Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в мае 2020 года внес в Госдуму поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно документу, в законе «Об образовании в Российской Федерации» предлагается установить механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Например, «воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями».

Законопроектом уточняется, что в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы, включающий цель, задачи, основные направления и темы, возможные формы, средства и методы воспитания. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или ином периоде обучения. Советы обучающихся и советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

В законопроекте также уточняется само понятие «воспитание». Под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс «Навигатор ЕГЭ»
В Москве для подготовки к экзаменам разработан специальный ресурс
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за
Россия возобновит приватизацию
Россия возобновит приватизацию
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода назначили на 13 сентября
Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие запахи
Стимулируя клетки мозга, ученые заставили мышей ощущать отсутствующие
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Еще по теме

В Госдуме одобрили во втором чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации»
Министр просвещения РФ озвучил дополнения, вносимые в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов
Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования