Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования

Влада Некрасова

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в мае 2020 года внес в Госдуму поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно документу, в законе «Об образовании в Российской Федерации» предлагается установить механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Например, «воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями».

Законопроектом уточняется, что в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы, включающий цель, задачи, основные направления и темы, возможные формы, средства и методы воспитания. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или ином периоде обучения. Советы обучающихся и советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

В законопроекте также уточняется само понятие «воспитание». Под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

