Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина

Алексей Вольцев

Грузинский журналист Георгий Габуния, известный тем, что летом прошлого года обругал матом Владимира Путина, вновь оскорбил президента России, неожиданно перейдя на русский язык в своей программе на канале «Мтавари Архи».

В частности, как сообщает «Грузия Online», Габуния заявил, что находится на поле битвы и является солдатом слова, которое и использует в качестве своего оружия. При этом журналист сказал, что Путин «не жалел оружия для Грузии, разве что атомную бомбу не сбросил».

При этом Габуния уверен в правдивости версии о том, что главы Чечни Рамзан Кадыров готовит на него покушение. После этого утверждения и последовали оскорбления в адрес Путина.

Напомним, в прошлом году журналист оскорбил в эфире не только российского лидера, но и его родителей. Это вызвало волну возмущения в самой Грузии. Габуния тогда был уволен с телеканала «Рустави-2».

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения в адрес российских властей в совершении покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.

До этого стало известно, что в ходе спецоперации в Сабурталинском районе Тбилиси сотрудники контртерритористического управления Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) задержали гражданина России из Северного Кавказа. СГБ не стала разглашать детали в интересах следствия. Однако оппозиционные телеканалы выдвинули версию, что он готовил покушение на Габунию.

Комментируя обвинения в свой адрес, глава Чечни заявил, что все это «басни обиженных судьбой людей».