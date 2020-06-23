Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай поженимся!»

Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай поженимся!»Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поклонники ведущей телешоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой в комментариях к публикациям в Instagram призвали ее позвать на программу резидента Comedy Club Гарика Харламова, который объявил о расставании с супругой, актрисой Кристиной Асмус.

«Приглашайте Гарика на шоу "Давай поженимся!" Жених у вас будет топ — с юморком», — написала macrokhoreck. «Ждем Гарика на передаче», — отметила verineka. Пользовательница dixon_play написала ник Гузеевой и обратилась напрямую к актрисе: «Примите Гарика Харламова к себе на передачу? Он новоиспеченный».

Некоторые поклонники стали шутить на тему участия комика в проекте. «У вас есть власть над Гариком Харламовым, не лукавьте», — заметил samsalgo.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия.

Харламов нередко высмеивает российское телевидение и регулярно иронизирует над проектом «Давай поженимся!» В своих шутках он регулярно упоминает ведущую проекта, актрису Ларису Гузееву. Она обычно не отвечает на юмор комика, но в одном из выпусков передачи вспомнила о его шутках. Тогда Гузеева услышала историю про пукающую невесту и сообщила, что посвящает ее комику, так как он «просто задолбал ее».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Секретарша обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании
Секретарша обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании
Индия и Китай снова договорились о перемирии
Индия и Китай снова договорились о перемирии
СНБ Армении раскрыла фейк, призванный «поднять боевой дух» азербайджанцев
СНБ Армении раскрыла фейк, призванный «поднять боевой дух»
Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай поженимся!»
Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай
Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже
Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже
"Кристина много работала": раскрыты причины расставания Харламова и Асмус и подробности раздела имущества
"Кристина много работала": раскрыты причины расставания Харламова и
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по
Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои
Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои
Vladey готовит свой главный аукцион сезона
Vladey готовит свой главный аукцион сезона
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле
Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле
Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала горе
Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

Еще по теме

Гость «Давай поженимся!» поместил «задолбавшего» Гузееву Харламова к ее ногам
Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым
Харламов назвался Гузеевым и вновь высмеял ведущих «Давай поженимся!»
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова