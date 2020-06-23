Харламов прокомментировал развод с Асмус

Вадим Карасев

Фото: @garikkharlamovПродолжение: В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал развод с супругой, актрисой Кристиной Асмус. О прекращении официальных отношений он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Да, мы разводимся. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению», — отметил Харламов. По словам юмориста, они намерены остаться любящими родителями для своей дочери.

Он выразил благодарность Асмус за прекрасные восемь лет совместной жизни в браке. Харламов подчеркнул, что в ситуации нет виноватых: причина не в пандемии, не в обсуждении эротических сцен с участием Асмус в фильме «Текст» и не в появлении новой пассии у кого-либо из них.

Комик пояснил, что в настоящее время пара проходит бракоразводный процесс. Он допустил, что домыслов и догадок о разводе будет предостаточно в разных пабликах и форумах в интернете. «Эту игрушку не отберешь», — заключил он.

Ранее о разводе объявила Асмус. Артистка пояснила, что решение о разводе не было спонтанным, так как они с мужем обдумали его еще год назад.