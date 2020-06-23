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Индия и Китай снова договорились о перемирии

Индия и Китай снова договорились о перемирииФото: Li Gang / AP

Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории в Ладакхе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД.

Обе стороны решили как можно скорее обеспечить разъединение сил. При этом Пекин опроверг информацию о том, что во время перестрелки в Ладакхе погибли более 40 китайских военных. Данные, распространенные индийскими СМИ, назвали «фейк ньюс».

Телеканал NDTV со ссылкой на источники в армии Индии отмечает, что переговоры прошли в «теплой, позитивной и конструктивной атмосфере». Указывается, что Пекин и Нью-Дели обсудили и «другие моменты конфликта».

17 июня Главы МИД Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И поговорили по телефону и договорились «справедливо решить сложную ситуацию на границе». Это произошло после того, как 16 июня десятки солдат индийской армии погибли во время перестрелки в Ладакхе. Представители Нью-Дели считают, что перестрелка произошла в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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