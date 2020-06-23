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Испанию на параде Победы в Москве представит посол

Испанию на параде Победы в Москве представит посол
Испанию на параде Победы 24 июня в Москве представит посол королевства в России Фернандо Вальдеррама Пареха, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"На параде будет посол", - сказали агентству в диппредставительстве.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России в этот день состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

# Россия
По материалам: ria.ru

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