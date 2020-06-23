"Я не дива": Оксана Лаврентьева рассказала о своих планах после закрытия бренда Alexander Terekhov

Вадим Карасев

В прошлую пятницу стало известно, что Оксана Лаврентьева закрывает бренд Alexander Terekhov, которым она владела. Об этом основательница компании "Русмода" сообщила сама в своем телеграм-канале, заявив, что марки Alexander Terekhov и Terekhov Girl выпустят свои последние коллекции в сезоне весна-лето — 2021 (в продажу они поступят в следующем году). Новость всколыхнула отечественную модную индустрию, ведь коллекции Александра Терехова пользовались успехом у отечественных звезд, а в прошлом году в платье от дизайнера появилась и голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Обращаясь к своим подписчикам, Лаврентьева сказала, что намерена переформатировать бизнес и открыть новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. Помимо этого, она анонсировала запуск собственной линии одежды под брендом OLOLOL. Сегодня на сайте The Blueprint вышло интервью с Оксаной Лаврентьевой, где она подробно рассказала о причинах решения и своих планах, интересе к экологичной моде и новом коллективе только из женщин. Собрали самые интересные цитаты.





Оксана Лаврентьева

О причинах закрытия и будущем бренда Alexander Terekhov

За время пандемии бренд Alexander Terekhov обернулся огромными убытками. Последние годы всю прибыль компании Alexander Terekhov мы реинвестировали в развитие — и в итоге из-за кризиса все прежние успехи бренда обернулись в огромный минус, и, честно говоря, я не готова снова вкладывать энергию, силы и деньги, чтобы вернуть этому бренду былую славу. И Саша не готов, и я не готова вместе двигаться дальше — тут с обеих сторон история просто закончилась.

Оксана Лаврентьева также отметила, что из собственных средств закрыла кредит бренда, а также выплатила зарплаты и компенсации уволенным сотрудникам. Кроме того, пришлось закрыть все бутики — по ее словам, останется лишь магазин на Петровке, который отойдет уже под шоурум для проекта OLOLOL. Так как права на имя принадлежат Лаврентьевой, то бренд Alexander Terekhov останется за ее компанией, равно как и социальные сети. Тем не менее использовать название Оксана не планирует.





Оксана Лаврентьева и Александр Терехов

Под брендом Terekhov я думаю, уже никогда ничего не будет выпущено. А когда бренд закрывается навсегда, классно купить какие-то последние вещи этого бренда.

О том, почему она не носила платья от Александра Терехова

Я это не понимаю не потому, что мне не нравится: мне это нравится на других, я это просто не принимаю для себя. Это для таких женщин-див, муз, невероятных красавиц высокого роста, очень тоненьких, вроде Снежаны Георгиевой, Полины Гагариной. Я не дива — никогда ей не была и никогда не буду. Меня всегда спрашивали, почему я не ношу бренд Terekhov. Потому что это не мой бренд. Я человек другой формации.





Полина ГагаринаНаталья ВодяноваСветлана БондарчукНадежда ОболенцеваДарья Коновалова

О том, что значит для нее запуск компании Oxana Lavrentieva & Co.

Я всегда считала, что у человека должны быть веские основания назвать что-то своим именем. Это должен быть какой-то гений как минимум. Я всегда думала, что этого не заслуживаю, что это как-то странно будет выглядеть. Поэтому для меня это новый шаг веры в себя, заявления себя не просто как человека, который обеспечивает support-функции для других талантливых людей, а который сам становится этим человеком.





Скарлетт Йоханссон в платье Alexander Terekhov

О коллективе новой компании

В компании Oxana Lavrentieva & Co будут работать только женщины. Это девушки, которые сотрудничают со мной много лет: кто-то с самого начала основания Rusmoda, кто-то поменьше. Понимаете, я поняла за кризис, за эту пандемию, что самое главное, что у меня есть, — это моя команда. 25% компании отойдет команде, остальным буду владеть я.





О том, кто будет работать над коллекциями OLOLOL и чего ждать от бренда

Наш дизайнер — Маша Корончик, которая работала вместе с Тереховым, а последний год она сама делает коллекцию Terekhov Girl. У нас будет много капсул, не будет показов. Это будет middle-up-сегмент. Ознакомиться со всеми коллекциями можно будет в шоуруме на Петровке. В торговые центры мы заходить не будем. Но я знаю точно, что следующая коллекция после зимы будет в стиле хиппи-шик. Когда мы выбирали ткани на фабрике, безусловно, обращали внимание на ткани из переработанных материалов. Я хочу создавать вещи, которые прослужат не один сезон, потому что будут многофункциональными.

Сам Александр Терехов пока официально не прокомментировал никакому изданию сложившуюся ситуацию, но в телеграм-каналах появлялась информация, что дизайнер планирует продолжить карьеру.