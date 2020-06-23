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Экомониторинг после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске продолжится до конца лета

Экомониторинг после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске продолжится до конца лета

Мониторинг экологической обстановки в районе аварии на севере Красноярского края, где произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, продолжится до конца лета этого года, заявили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

Концентрация загрязняющих веществ в ручье Безымянный снизилась в 43 раза, до 26,8 ПДК (предельно допустимых концентраций), на реке Амбарная, где установлено более 6 км боновых заграждений, концентрация нефтепродуктов снизилась в 4-7 раз. «В целом специалисты фиксируют положительную динамику по снижению уровня загрязнения во всех водных объектах», — отметили в ведомстве.

По данным региональных властей, в ликвидации разлива задействовано 739 человек, около 300 единиц техники и 10 воздушных судов.

На территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру горно-металлургической компании «Норильский никель», 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, часть которого попала в реку Амбарная. В Норильске ввели ЧС федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей, второе место досталось Сбербанку — 4,4 млрд рублей для 18 человек, третье — у Газпрома: 4,3 млрд рублей для 17 человек.

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По материалам: pnp.ru

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