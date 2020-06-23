Эковолонтеры проведут экскурсии и практические занятия для школьников и их родителей

Влада Некрасова

23 июня на территории Федерального детского эколого-биологического центра откроются два новых садово-парковых объекта – сад «Природа и сад пионов «ПионРай», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Реконструкция сада «Природа», заложенного юннатами более 60 лет назад, началась по инициативе Минпросвещения России в 2019 году: были высажены новые виды растений, обновлен ассортимент плодовых деревьев и ягодных кустарников, обустроены новые дорожки, заменено ограждение.

В этом году для школьников здесь будут проводиться экскурсии и лекции об истории сада и юннатского движении, а также практические занятия.

Сад пионов «ПионРай» создан эковолонтером Александром Хайдуковым на средства гранта для физических лиц Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального детского эколого-биологического центра и Российского государственного аграрного университета − МСХА имени К.А. Тимирязева.

В саду будут выращиваться уникальные сорта пионов, юннаты смогут провести селекционные работы по выведению новых сортов пионов, а эковолонтеры организуют просветительские мероприятия и образовательные проекты для школьников, в том числе для детей с ОВЗ.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание поддержке экологических и просветительских проектов для детей и подростков, способствующих расширению кругозора и ранней профессиональной ориентации.