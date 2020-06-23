Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Влада Некрасова

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".

Такой вывод можно получить на основе математики, пояснил он. Политик также выразил мнение, что его страна могла бы получить выгоду от "консенсуса" с восточным соседом.

"Никогда мы ее (Россию. — Прим. ред.) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике. <…> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", — сказал Червоненко.

Он также высмеял стену на границе с Россией. По словам экс-министра, сооружение он лично видел, когда находился на охоте.