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Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".

Такой вывод можно получить на основе математики, пояснил он. Политик также выразил мнение, что его страна могла бы получить выгоду от "консенсуса" с восточным соседом.

"Никогда мы ее (Россию. — Прим. ред.) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике. <…> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", — сказал Червоненко.


Он также высмеял стену на границе с Россией. По словам экс-министра, сооружение он лично видел, когда находился на охоте.

# Россия
По материалам: ria.ru

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