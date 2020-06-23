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Экс-премьер Молдавии жалуется, что за ней следит полиция

Экс-премьер Молдавии жалуется, что за ней следит полиция

Экс-премьер Молдавии лидер оппозиционной фракции «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что за ней организована слежка. В этом она обвинила полицию, уточнив, что во время поездок по районам страны обнаружила за собой «хвост». По словам политика, ей это напомнило времена, когда у власти находился Владимир Плахотнюк (Демпартия под его руководством правила Молдавией около десяти лет) и следили и слушали всех оппонентов режима.

Санду рассказала, что в ряде случаев у полиции были знаки отличия, но чаще это были просто машины с обычными номерами и людьми, одетыми в гражданскую одежду.

«Полицейские приближались к нам и говорили, что присутствуют там, чтобы удостовериться, что ничего не случилось с моими коллегами депутатами в парламенте. Но были случаи, когда я ездила без депутатов, например, в Сороку, и там была черная машина, которая следовала за мной всю мою поездку», — заявила Санду.

Председатель ПДС обратилась к министру внутренних дел Павлу Войку, посоветовав ему ориентировать своих подчиненных на защиту людей от преступников и обеспечение общественного порядка.

«Мне нечего скрывать, но я хочу сказать министру внутренних дел, что это напоминает мне о времени Плахотнюка, когда полиция была на всех наших собраниях, чтобы запугивать тех, кто встречался с нами. Видимо, сейчас с точки зрения министра внутренних дел, я представляю общественную опасность и общественные деньги должны быть потрачены на то, чтобы меня преследовать. Я хочу верить, что мы не возвращаемся в эпоху Плахотнюка с этими мерами», — заключила Майя Санду.

Со своей стороны в МВД Молдавии ответили, что полиция не занимается политикой, в ее обязанности не входит слежка за лидерами политформирований. В связи с этим в ведомстве рекомендовали Санду направить обращение по известным ей случаям так называемой слежки с подтвержденными фактами и тогда полиция проведет по каждому из них тщательную проверку.

Напомним, Майю Санду называют главным оппонентом президента Игоря Додона на выборах главы государства, которые пройдут в республике 1 ноября. Лидер ПДС в последнее время активно критикует президента и поддерживает инициативу о выражении вотума недоверия правительству.

ИА Newstes сообщало, что в период правления ДПМ за Майей Санду было организовано негласное наблюдение — об этом рассказывал экс-глава управления Национального инспектората расследований Анатолий Маковей. По словам полицейского, в оперативных мероприятиях было задействовано около 40 офицеров Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности. Он добавил, что все, кто был вовлечен в слежку и прослушку граждан или политиков, «осознавали, что совершают беззаконие, но все же следили за встречами и разговорами людей».

Первым о незаконном характере спецмероприятий заговорил в ноябре 2019 года председатель парламентской комиссии Молдавии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан.

Парламентарий утверждает, что в его распоряжении есть список всех лиц из числа политиков и журналистов, за кем следили представители силовых структур, в том числе и СИБ. Их «задачей было найти компрометирующую информацию и шантажировать потом людей». Депутат сообщил, что за всеми этими действиями стоит бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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