Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и культуры народов России

Вадим Карасев

Вносимые поправки в Конституцию очень полезны для российского многонационального общества, потому что они направлены на укрепление суверенитета и сохранение этнокультурного многообразия страны. Такую точку зрения в беседе с Ruposters выразил президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Хазритович Сохроков.

"Поправки усилят социальные гарантии, закрепят значимость гражданского общества. Сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны, о котором говорится в поправках в Конституцию, означает заботу о будущем культуры и самоидентификации. Обновление основного закона поднимет на самый высокий уровень защиту языка и культуры народов" - отметил эксперт.

Напомним, в предложенной поправке в статью 68 Конституции сказано, что государство гарантирует всем народам России право на сохранение родного языка, а также создание условий для его изучения и развития. В поправке к 69 статье Конституции говорится о гарантиях прав малочисленных народов и защите их самобытности.

По мнению Сохрокова, эти поправки сыграют историческую роль в деле сохранения языка и культуры народов страны.

"Люди, которые обеспокоены судьбой своего родного языка, культуры своего народа теперь получают гарантии со стороны государства. Никто не сможет препятствовать сохранению и развитию коренных языков, после того, как это будет прописано в Конституции РФ. Кроме того, новые поправки подчеркнут единство и равноправие всех народов России", - отметил он.

"Обязательно пойду голосовать. Это долг каждого гражданина нашей страны. И для меня это очень важно - проголосовать, таким образом показав, что мы относимся к поправкам исключительно ответственно. Сохранение языка для представителей малочисленных народов - это сохранение культуры, самоидентификации, также их будущего. Именно поэтому предложенные поправки в статьи 68 и 69 Конституции так важны", - сообщил Хаути Сохроков .

Он поблагодарил от всей души всех тех, кто поддержал внесение поправок. "Это вклад каждого из нас в будущее своего народа и забота о сохранении традиций. Сохранится язык – останется народ", - подытожил он.









































