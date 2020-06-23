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Эксперт оценил предложение предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Эксперт оценил предложение предоставлять статус самозанятого с 16 лет
Предоставление статуса самозанятого с 16 лет повысит деловую культуру в России и приведет к более молодому предпринимательству, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет. Этим правом могут воспользоваться около трех миллионов человек, отмечал президент. Также начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

"Учитывая, что современная молодежь фактически начинает свою работу не с 18 лет, это приведет к повышению деловой культуры, более грамотному и молодому предпринимательству", - считает эксперт.


"Начинающие специалисты высокотехнологичной сферы, как правило, в 16-17 лет уже имеют хорошие заказы на разработку, проектирование или развитие цифровых сервисов. Лично я сам в 16 лет уже активно продавал свои разработки, но первое юридическое лицо я смог зарегистрировать только через 2 года. Сейчас стать предпринимателем можно гораздо легче и быстрее", - добавил эксперт.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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