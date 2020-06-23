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Эксперт: Путин предложил новый формат системной благотворительности

Эксперт: Путин предложил новый формат системной благотворительности

Обращение президента по насыщенности и формату получилось похожим на послание Федеральному Собранию. Такое мнение в беседе с Ruposters выразил политолог Михаил Ковалев.

"По насыщенности и формату получилось еще одно послание Федеральному Собрание. План действий Путина звучит как "спасаем людей и помогаем людям, ресурсы есть и ресурсами делимся", - отметил эксперт. 

По слова Михаила Ковалева, в обращении президента очень важна оценка произошедшего. "Россия выдержала удар пандемии, защищалась достойно и готова отвоевать позиции в кратчайшие сроки. Из озвученных инициатив хотелось бы отметить расширение пространства милосердия, когда общество помогает тем, кто выбрал не самый счастливый билет у судьбы", - отметил эксперт. 

Он напомнил, что благотворительность в России последние годы получила новое дыхание, десятки миллионов людей помогали кому-то денежными переводами или становились волонтерами. Люди стали больше помогать в том числе и потому что ощущают, что помощь другим делает их самих лучше. 

"Сегодня предложен фактически новый формат системной благотворительности, если можно так его назвать. Новые 60 млрд рублей на помощь тяжелобольным детям за счет повышения НДФЛ для обеспеченных людей - это очень внушительные, серьезные цифры. Эти деньги способны оказать очень серьезную поддержку, которой не хватало раньше. Учитывая целевой характер распределения повышенной ставки налога плательщики будут точно знать, что их деньги спасли чью-то жизнь, а скорее всего и не одну. Очень похоже на целевые взносы на благотворительность", - отметил эксперт. 

Он также подчеркнул, что привлечение к организации новых проектов помощи детям, в том числе, уважаемых известных людей, сделает восприятие проблемы общественно значимой и, что очень важно, заметными результаты. Пока же от этой темы часто отворачиваются, прячут глаза или часто опускают руки понимая, что не хватает сил помочь, подытожил Михаил Ковалев.

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По материалам: uposters.ru

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