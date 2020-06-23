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Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия

Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Экспертные советы при председателе Госдумы и вице-спикерах ГД получат полномочия по подготовке экспертной оценки законопроектов, такая мера позволит повысить качество законотворчества, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Речь идет о дополнительных возможностях, которые получат экспертные советы при руководстве Государственной думы, при председателе Государственной думы, заместителях председателя Государственной думы, которые смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки, и об этом будет делаться соответствующее выступление в ходе обсуждения законопроекта наряду с докладом профильного комитета", - сказал Володин по итогам Совета Думы.

По его словам, предложенная мера позволит в ходе обсуждения проекта услышать все стороны, а также повысит качество принимаемых законодательных решений.


Соответствующий вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы 23 июня.

# Политика
По материалам: ria.ru

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