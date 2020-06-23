Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в Конституцию

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В рамках круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), специалисты поделились оценками готовности к голосованию по поправкам в Конституцию и мер защиты свободы волеизъявления граждан. О результатах обсуждения пишет РИА Новости.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что ранее порядка 68 процента опрошенных заявляли желание принимать участие в голосовании и 49 процентов респондентов отвечали, что примут участие с высокой степенью вероятности. «Согласно вчерашнему опросу, уже 71 процент заявляет о готовности голосовать и до 54 процентов россиян заявляют, что с высокой степенью вероятности будут голосовать. Таким образом, мы видим, что процесс мобилизации идет, и, видимо, он будет продолжаться в дальнейшем», — сказал он.

По словам Мамонова, данные показатели растут из-за повышающейся информированности населения и возможностью досрочного голосования с 25 июня: «В качестве показателя можно привести пример, что при открытом вопросе люди самостоятельно называют дату голосования».

По оценке специалиста, в части голосования за внесение поправок проголосуют от 67 до 71 процентов россиян. Против – от 28 до 32 процентов и около 1 процента граждан испортят бюллетень, придя на избирательные участки.

По словам Константина Костина, председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), данные, которые были представлены ВЦИОМом, довольно ожидаемы. Костин также отметил, что на явку на голосование повлияет тот факт, что многие жители мегаполисов сейчас находятся на дачах. Однако, по его словам, граждане в целом крайне позитивно оценили возможность голосовать в течение нескольких дней и удаленно.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим.