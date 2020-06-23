Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей

Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей

Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублейФото: @sayonaraboy

Российский рэпер Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Пост на эту тему появился в его неофициальном Instagram-аккаунте, где публикуется эксклюзивный контент о концертах и закулисной жизни.

Артист сделал репост со своей фанатской страницы eldzhey_1994_fan. «140 тысяч рублей (суммарно) за превышение скорости по Москве. Призрачный гонщик», — говорится в тексте, сопровождающем несколько фотографий с автомобилем музыканта.

В комментариях поклонники раскритиковали Элджея, отметив, что он нашел странный повод для гордости. «Для чего этот понт? Ты на дороге не один», — написал pavel_dergunov. «Из-за таких и люди гибнут!» — отреагировала пользовательница juliya_merry_cherry. Многие также напомнили исполнителю о недавнем ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Ранее жена Элджея Анастасия Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде. Блогерша отмечала 17 миллионов подписчиков в Instagram и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в сториз. Позднее она выложила несколько видео из салона автомобиля, где она подтанцовывает в такт музыке, сидя за рулем.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ургант высмеял отказ США от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Ургант высмеял отказ США от названия «эскимо» из-за дискриминации
Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей
Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Модная битва: Кортни Кардашьян против Натальи Давыдовой
Модная битва: Кортни Кардашьян против Натальи Давыдовой
В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС
В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭС
Уволенный Путиным губернатор попросил президента допустить его к выборам
Уволенный Путиным губернатор попросил президента допустить его к
«Договорись с внутренними демонами»: 7 признаков того, что вы в гармонии с собой
«Договорись с внутренними демонами»: 7 признаков того, что
Требовавший от России миллиарды беглый банкир проиграл суд во Франции
Требовавший от России миллиарды беглый банкир проиграл суд во Франции
Зеленский призвал к пересмотру системы международных долгов
Зеленский призвал к пересмотру системы международных долгов
Продажи соков и воды в июне снизились
Продажи соков и воды в июне снизились
На Украине оценили шансы страны в войне с Россией
На Украине оценили шансы страны в войне с Россией
Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily
Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily

Топ на сегодня

Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
Ремонт стиральных машин в Москве
Ремонт стиральных машин в Москве
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

Еще по теме

МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости
Алексей Панин задолжал ГИБДД 250 тысяч рублей - СМИ
ГИБДД намерена увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Элджей и Ивлеева провели медовый месяц на Сицилии