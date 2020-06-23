Электронная путевка крадется незаметно

Влада Некрасова

Законопроект о внедрении электронных путевок, который еще в мае был принят в первом чтении, претерпел кардинальные перемены в новой редакции. Если проект будет принят в таком виде, плательщиками системы становятся не только туроператоры по выездному туризму, но и по внутреннему и въездному. В документе появился новый фонд, даны критерии для отбора оператора единой системы электронных путевок, снижается роль «Турпомощи» и появляется возможность взимать пошлину с выездных туристов для развития в России внутреннего туризма. Документ явно направлен на полный передел туристического рынка, но отнюдь не на защиту туристов, как декларировалось на всех этапах работы над информационной системой.

Пока неизвестно, будет ли этот документ (есть в распоряжении «Вестника АТОР») предложен для принятия во втором чтении. Учитывая его содержание, положения проекта должны быть снова рассмотрены в первом чтении. На сайте Госдумы пока размещена предыдущая версия законопроекта, дата второго чтения не указана. По имеющимся данным, его текст будет рассматриваться Комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 23 июня 2020 г.

НОВЫЕ ПОНЯТИЯ И НОВЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА

Законопроект начинается с расширения понятийного ряда. Вводятся такие термины, «единая информационная система электронных путевок» (ЕИСЭП), «гарантийный фонд», «туристский взнос».

Условия и принципы функционирования последних двух понятий детально раскрывается в последующих статьях проекта. При этом эти два новых инструмента существенно меняют нынешний порядок работы туроператоров.

Законопроект вводит новые причины для исключения туроператоров из единого реестра, и все они связаны с системой электронных путевок. Фактически, согласно тексту документа, у туроператора, который, напомним, не обучен работе с новой системой, есть право всего на 2 ошибки в год.

Если в период календарного года туроператор систематически (два и более раз) некорректно или в неполном объеме передаст сведения в систему электронных путевок, он исключается из реестра со всеми вытекающими последствиями: невозможность формировать и реализовать турпродукт, повторная подача сведений в реестр, оформление фингарантии и т.п.

Также исключение грозит тем, кто более двух раз за год не перечислил туристские взносы в гарантийный фонд. При этом, как поясняется далее в документе, такие взносы туроператор должен будет перечислять в течение суток после заключения договора с туристом, т.е. в ежедневном режиме. И без права на ошибку…

НОВЫЕ СБОРЫ

Новая версия законопроекта предполагает новые сборы. Один обязательный, второй – условно необязательный.

Туроператор (а фактически, это финансовое бремя ложится на туриста) ежедневно платит за размещение путевок в ЕИСЭП. Электронная путевка, как предполагается в законопроекте, будет обязательной, а значит, платить за нее придется всем пользователям.

Размер этого взноса устанавливает правительство, но сам взнос уплачивается не в бюджет государства, а оператору системы, который, согласно документу, будет коммерческим юридическим лицом.

Второй взнос в гарантийный фонд не является обязательным. Если исходить из текста документа, гарантийный фонд представляется аналогом резервного фонда, который сейчас существует при «Турпомощи». Но вести его будет не «Турпомощь», а пополнять – не только туроператоры в сфере выездного, но и внутреннего и въездного туризма.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ВМЕСТО «ТУРПОМОЩИ»?

В законопроекте явно прослеживается снижение роли «Турпомощи». Так, если туроператор решит делать взносы в гарантийный фонд, он освобождается от уплаты фингарантий, а также членства в «Турпомощи» и взносов в фонд персональной ответственности.

Про резервный фонд в тексте документа не упоминается, но фактически, зачем туроператорам, которые не являются членами «Турпомощи», пополнять какие-либо фонды этой организации?

Авторы законопроекта считают, что когда туроператор уведомит контролирующий орган о том, что будет формировать гарантийный фонд, он может забрать свои деньги из фонда персональной ответственности. Правда, только через год после принятия такого решения. Его страховка продолжает действовать, но туроператор больше не должен ее продлевать.

РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ЗА СЧЕТ ВЫЕЗДНЫХ ТУРИСТОВ

Интересно, что средства гарантийного фонда будут иметь разное целевое назначение. Частично они будут расходоваться на помощь туристам, если их туроператор частично или полностью не исполнил обязательства. Лимит средств, который будет на это выделен, определит Правительство РФ.

Остальные деньги можно будет потратить на развитие внутренней туристской инфраструктуры РФ. «Средства гарантийного фонда после достижения гарантированного лимита могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов по решению Правительства РФ», - говорится в тексте законопроекта.

То есть документ, по сути, облагает пошлиной людей, собирающихся выезжать за рубеж. Они будут вкладываться в «создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов туристской индустрии и туристских ресурсов России».

КТО СТАНЕТ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВОК

В законопроекте ожидаемо не указывается, кто будет оператором ЕИСЭП. Зато перечислены критерии к такой организации. Один из них - наличие уставного капитала в размере 100 млн руб. Интересно, что именно такой уставной капитал, по данным ЕГРЮЛ, есть у нынешнего оператора системы - АО «Национальные туристические технологии» («НТТ»).

К слову, «НТТ» продолжает активную работу по ЕИСЭП. Ранее в июне компания сообщила, что «НТТ» успешно завершило аттестацию информационной системы в качестве государственной. «По итогам аттестации получен бессрочный Аттестат соответствия Единой информационной системы электронных путевок требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по классу защищенности К2», - говорится в пресс-релизе АО «НТТ».

Законопроект предполагает наличие еще одной организации – некоммерческой, которая будет наделена полномочиями по формированию и управлению средствами гарантийного фонда.

Как и к оператору ЕИСЭП, в законопроекте есть критерии, предъявляемые к некоммерческой организации. И согласно одному из них, «учредителем уполномоченной организации должна быть организация, […] имеющая уставный капитал не менее 100 млн руб.» или некоммерческая организация, обладающая на праве собственности имуществом на эту сумму.

КОМУ НУЖНА ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА

Туристический рынок очень медленно восстанавливает свою работу. Очевидно, что рынок переживает беспрецедентный кризис, в условиях которого введения новых поборов как минимум неуместно. Об этом неоднократно заявлял Ростуризм. АТОР и РСТ направляли письма в правительство и Президенту. Позиция туристического бизнеса также неизменна – электронная путевка не нужна, а в нынешних условиях просто разрушительна для всей индустрии.

Тем не менее, документ продолжает продвигаться в Госдуме. Цели авторов указаны в самом проекте. И это отнюдь не защита прав потребителей. Эксперты неоднократно высказывались, что никакая система не защищает потребителей от банкротства коммерческих организаций.

Любое юрлицо имеет возможность банкротиться, и система не сможет предотвратить финансовые проблемы, которые могут возникать у туроператора. Неисполнения обязательств так или иначе могут происходить, о чем, к слову, и говорит законопроект, предусматривающий создание гарантийных фондов и т.д.

Вторая цель – обеспечение федеральных органов достоверной информацией. Однако ситуация с пандемией показала, что туроператоры абсолютно ответственно подошли к этому вопросу и быстро вывезли всех своих туристов еще в марте. Все проблемы, которые возникли у государства с вывозом, касались, в основном, самостоятельных туристов.

Основная цель значительно более прозрачна – извлечение дохода со всей отрасли путем навязывания системы, которая ни одной реальной проблемы не решает.