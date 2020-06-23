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Элизабет Херли прокомментировала самоубийство своего бывшего бойфренда Стива Бинга

Элизабет Херли прокомментировала самоубийство своего бывшего бойфренда Стива Бинга

Вчера в возрасте 55 лет скончался бывший возлюбленный британской актрисы Элизабет Херли и отец ее сына Дэмиана Стив Бинг — он покончил жизнь самобийством, выпрыгнув с 27-го этажа дома, в котором жил. По словам инсайдеров, он страдал от депрессии, которая усугубилась на фоне пандемии коронавируса.

Через несколько часов после трагедии Херли прокомментировала смерть экс-бойфренда в своем инстаграме и поделилась архивными снимками.

Стив Бинг и Элизабет Херли

Я сильно опечалена тем, что Стива больше нет с нами. Это ужасный конец. Время, которое мы провели вместе, было очень счастливым, и я публикую эти фотографии, потому что, несмотря на то что мы пережили непростые времена, это хорошие и замечательные воспоминания о милом, добром человеке. За последний год мы снова сблизились. Последний раз мы разговаривали в день 18-летия нашего сына. Это чудовищная новость, и я благодарю всех за их трогательные сообщения,

— написала она.


Сын звезды также выступил с заявление в соцсети и поблагодарил всех за поддержку.

От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас после этой ужасной новости. Я стараюсь ответить как можно большему числу людей, но, пожалуйста, знайте, что я всегда буду помнить вашу доброту. Это очень странное и сбивающее с пути время, и я безмерно благодарен за то, что меня окружают моя необыкновенная семья и друзья,

— написал Дэмиан.

С Бингом, голливудским продюсером и сценаристом, а также наследником многомиллионного состояния, актриса встречалась в начале 2000-х годов. Уже после расставания с ним она родила сына Дэмиана, которого Стив признавать отказывался. Однако сделанный им ДНК-тест подтвердил его отцовство. Помимо сына от Элизабет Херли, у него также осталась дочь Кира от теннисистки Лизы Бондер.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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