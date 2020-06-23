К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских школьников

Анастасия Иванова

К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 миллиона российских школьников, сообщают организаторы конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

«Сегодня в конкурсе «Большая перемена» принимают участие уже 1 002 451 старшеклассник. Конкурс стал самым массовым по числу участников проектом платформы «Россия – страна возможностей» и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны. Сегодня финальный день заявочной кампании. Еще можно успеть присоединиться к конкурсу – регистрация продлится до 23:59 по московскому времени. Остались считанные часы, поэтому всех, кто еще не стал частью этого огромного сообщества активных, целеустремленных ребят, мы приглашаем попробовать свои силы и зарегистрироваться на сайте Большаяперемена.онлайн», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, заявки на участие в конкурсе поступают из всех регионов страны.

«Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей, Ростовской области, Республики Дагестан, Москвы, Кемеровской области, Ставропольского края, Свердловской и Тюменской областей», – отметил Комиссаров.

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. В нем могут принять участие ученики 8–10-х классов.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит по адресу БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта стартовал первый этап конкурса – тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал. В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в размере 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ.