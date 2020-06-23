К отключению системы долларовых платежей готовятся в Китае

Вадим Карасев

Китайские власти не исключают введение новых санкций со стороны Вашингтона, которые могут затронуть расчеты с помощью долларовых платежных систем, вплоть до их отключения.

Как заявил зампредседателя китайской Комиссии по регулированию ценных бумаг Фанг Синхай, страна находится в уязвимом положении, опираясь в торговых сделках на международном рынке на платежные системы, в которых американский доллар играет главную роль.

Специалист отмечает, что Пекину необходимо быть готовым к отключению от данных систем, ведь санкционные меры уже принимались Вашингтоном в отношении российских предприятий, использующих SWIFT и CHIPS.

По мнению Фанга, китайские власти должны быть готовы к этому не только на психологическом уровне, но и провести "настоящую подготовку" к работе без применения долларовых платежных систем.

Данное заявление говорит о том, что Пекин серьезно рассматривает санкционные меры со стороны Вашингтона, в том числе и отключение от платежных долларовых систем, отмечает "Русская планета", комментируя заявление Фанга изданию South China Morning Post.

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