Катасонов: повышение НДФЛ — первый шаг к прогрессивной шкале налогообложения

Анастасия Иванова

Повышение на 2% НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год — долгожданная мера. Она станет первым шагом на пути к по-настоящему честной прогрессивной шкале налогообложения, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В России с 1 января намерены изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Об этом в своём обращении во вторник, 23 июня, заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин. При этом повышенной ставкой будет облагаться только та часть, которая превышает пять миллионов, а сумма до этой планки будет тарифицироваться по-прежнему.

Необходимость введения дифференцированной шкалы НДФЛ возникла давно, причём это характерно не только для России. Это станет очередным своеобразным компромиссом между богатой и бедной частью населения, отметил Сергей Катасонов.

“Доля ответственности в бюджете людей, которые зарабатывают больше, должна быть пропорционально выше. Она не может быть ровно такой же, как, например, у медсестры или учителя. Конечно, мы хотим более справедливой прогрессивной шкалы — но сейчас важен сам факт изменений”, — сказал он.

Депутат подчеркнул, что по мнению фракции ЛДПР, прогрессивная шкала должна иметь больше градаций, чем 13% и 15%, а начинаться с 0% для тех, кто получает минимальную ставку. По его мнению, предложенные президентом изменения станут первым шагом на этом пути.

“Президент показывает, что понимает правильность самого движения в этом направлении. А конкретные цифры можно будет просчитать, обосновать и скорректировать. Путин задал вектор — а куда мы придём, будет видно во втором чтении”, — заключил Сергей Катасонов.