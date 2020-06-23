Киев продолжит сокращать общие с Россией договоры — МИД Украины

Влада Некрасова

Договорная база с Россией будет сокращена до минимально необходимого уровня, заявил «Укринформу» заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

По его словам, ранее между странами было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия.

«Мы не расторгли дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и, находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя», — отметил замминистра.

Боднарь сообщил, что сейчас действующими являются функциональные договоры — частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.

ИА Newstes напоминает, что Киев в апреле прошлого года расторг подписанный в 1997 году с Москвой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.