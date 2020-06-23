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Киностудии платили звезде «Отпетых мошенниц» за переедание

Киностудии платили звезде «Отпетых мошенниц» за перееданиеРебел УислонФото: @rebelwilson

Киностудии платили австралийской актрисе Ребел Уилсон за переедание. Об этом она сообщила в интервью газете The Sun.

40-летняя звезда «Отпетых мошенниц» призналась, что по этой причине долгое время не занималась похудением. Она пояснила, что в этом году решила сфокусироваться на своем здоровье.

«Вопрос не в том, что я хочу сбросить вес или добиться определенной цифры на весах. Это нечто большее. Это для того, чтобы с психологической точки зрения разобраться с причинами моего переедания и причинами того, что у меня была работа, на которой мне платили большие деньги за то, чтобы я оставалась пышной», — отметила Уилсон.

Ранее актриса рассказала, как сбросила три килограмма за четыре дня. По словам знаменитости, она исключила из своего рациона фастфуд, заменив его полезными снеками. Кроме того, Уилсон перестала считать калории и сосредоточилась на потреблении достаточного количества клетчатки, поскольку она предотвращает тягу к перекусам. Актриса занимается спортом с персональным тренером Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero) шесть дней в неделю

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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