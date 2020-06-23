Китайские СМИ назвали "Сармат" королем межконтинентальных ракет

Вадим Карасев

Осенью 1961 года СССР испытал свое самое мощное оружие – термоядерную «Царь-бомбу». Мощность взрыва составила около 58 млн. т в тротиловом эквиваленте. Однако испытание имело больше символическое значение, поскольку боеприпас был подорван на месте – средств его доставки в то время у русских не было, пишет китайское издание Sohu.

Со временем ситуация кардинально изменилась. К настоящему времени из советского наследия у России остались МБР R-36M (по классификации НАТО «Сатана»), RS-18 («Кинжал») и RS-12 («Серп»). Но все они безнадежно устарели, поскольку в США появились противоракеты, способные эффективно бороться с данным оружием, говорится в материале.

В связи с этим, по словам автора, сегодня в РФ продвигаются три вида межконтинентальных ракет: «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат». При этом РС-28 «Сармат», известный также как «сын Сатаны» («Сатана-2»), превосходит все ныне известные ракеты по скорости, дальности полета (18 тыс. км) и разрушительной силе, поскольку способен нести до 15-ти разделяющихся ядерных боеголовок. Ракету также планируется оснащать гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками «Авангард», которые, отделяясь от носителя, развивают скорость около 20-ти Махов. Благодаря такой скорости, а также непредсказуемой траектории полета, они способны преодолевать любую из существующих сегодня систем ПРО.

Так что звание «короля межконтинентальных ракет» «Сармат» носит вполне заслуженно, отмечает издание.