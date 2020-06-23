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Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей

Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей

Футболист Александр Кокорин опубликовал в Instagram фото, на котором предстал в защитной маске из крокодиловой кожи.

В своем посте нападающий "Сочи" упомянул производителя аксессуара. На сайте компании указано, что такая маска делается по индивидуальному заказу и обойдется клиенту в 29,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что дело Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено на пересмотр по инициативе защиты футболистов. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Они были признаны виновными в побоях и хулиганстве за две драки в центре столицы, а уже в сентябре освобождены по УДО.

Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому "Зениту". В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 5 матчах, забил 6 мячей.

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По материалам: uposters.ru

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