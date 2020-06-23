Крашенинников: поправки к Конституции потребуют принятия более 70 законов

Лидия Мартынова

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в эфире программы «Право на справедливость» на «Первом канале» во вторник заявил, что вступление в силу поправок к Конституции повлечет за собой принятие более 70 законов.

«Наверное, в первый раз скажу, потому что в моей пояснительной записке было указано порядка 30 законов, то уже даже наверно больше 70 будет», — сказал парламентарий.

По его словам, отдельный блок будет посвящен здравоохранению.

«Я надеюсь, что мы будем продолжать гордиться врачами, но и будем гордиться системой здравоохранения. Вот у нас точка отсчета очень хорошая», — сказал Крашенинников.

Глава думского комитета отметил, что в поправки заложено большое число норм прямого действия, которые будут учитываться при подготовке бюджета.

В марте Госдума приняла закон о поправках к Конституции, в тот же день документ одобрил Совет Федерации. Затем его поддержали заксобрания всех регионов. Изменения в Основной закон вступят в силу после их одобрения на общероссийском голосовании 1 июля.