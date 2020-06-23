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"Кристина много работала": раскрыты причины расставания Харламова и Асмус и подробности раздела имущества

"Кристина много работала": раскрыты причины расставания Харламова и Асмус и подробности раздела имущества

Накануне 32-летняя Кристина Асмус объявила о разводе с 39-летним комиком Гариком Харламовым. Стали известны причины, по которым разрушился брак звездной пары.

Кристина Асмус заявила, что решение о разводе - далеко не спонтанное, и на самом деле оно было обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Однако коллеги звездной пары утверждают, что прошлой осенью у Харламова и Асмус не было разногласий. Правда, зимний отпуск актриса провела без мужа, что можно было бы списать на его график.

"Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства – потемки", - цитирует "Комсомольская правда" телеколлегу Гарика Харламова.

В 2014 году Гарик Харламов купил в ипотеку квартиру рядом с метро Проспект Мира, и уже через год досрочно погасил долг перед банком, выиграв в латвийском казино 317 тысяч евро (около 24 миллионов рублей по курсу того времени).

Кроме того, звездная пара обзавелась также загородным домом. Дочь звездной пары в этом году должна пойти в первый класс, так что она останется жить с матерью в подмосковном элитном поселке, рядом с которым есть частная школа, где и будет учится девочка.

"Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили", - рассказал источник.

Напомним, эротическая сцена с участием Кристины Асмус в фильме "Текст" стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году, после чего пользователи нарекли ее супруга Гарика Харламова "куколдом". 

Последний назвал картину очень хорошей работой, заявив, что гордится своей женой. Однако сейчас многие пользователи сети заподозрили, что именно этот скандал мог в конечном счете стать причиной развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, однако сами супруги это отрицают.

Как писал NEWSTES, ранее Кристина Асмус после скандала с "Текстом" сыграла виртуальную стриптизершу.

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По материалам: uposters.ru

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