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Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках

Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках

ВЦИОМ отмечает повышение доли россиян, готовых прийти на голосование, благодаря росту информированности граждан и мерам безопасности на участках. Об этом руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ "Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России".

Он привел данные опроса, проведенного 22 июня, согласно которым 71% россиян заявили о намерении принять участие в голосовании, из них 54% были в этом уверены. 

"Таким образом процесс мобилизации идет, и, очевидно, он будет продолжаться и в дальнейшем", - заметил Мамонов.

По его мнению, это происходит благодаря повышению уровня информированности. Более 84% россиян, по данным ВЦИОМ, при ответе на открытый вопрос называют даты голосования; среди электорально активных доля выше - 88%. 

Кроме этого, 85% респондентов, планирующих участвовать в голосовании, заявляют ВЦИОМ о том, что предпринятые меры санитарной безопасности являются достаточными, или даже избыточными. Это также положительно влияет на мобилизацию. 

"Сегодня это приводит к социальному одобрению участия в предстоящем голосовании. Среди электорально активных 59% заявляют о том, что, скорее всего, на избирательные участки придет много избирателей", - отметил Мамонов.


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По материалам: uposters.ru

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