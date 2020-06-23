Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках

Вадим Карасев

ВЦИОМ отмечает повышение доли россиян, готовых прийти на голосование, благодаря росту информированности граждан и мерам безопасности на участках. Об этом руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ "Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России".

Он привел данные опроса, проведенного 22 июня, согласно которым 71% россиян заявили о намерении принять участие в голосовании, из них 54% были в этом уверены.



"Таким образом процесс мобилизации идет, и, очевидно, он будет продолжаться и в дальнейшем", - заметил Мамонов.



По его мнению, это происходит благодаря повышению уровня информированности. Более 84% россиян, по данным ВЦИОМ, при ответе на открытый вопрос называют даты голосования; среди электорально активных доля выше - 88%.

Кроме этого, 85% респондентов, планирующих участвовать в голосовании, заявляют ВЦИОМ о том, что предпринятые меры санитарной безопасности являются достаточными, или даже избыточными. Это также положительно влияет на мобилизацию.

"Сегодня это приводит к социальному одобрению участия в предстоящем голосовании. Среди электорально активных 59% заявляют о том, что, скорее всего, на избирательные участки придет много избирателей", - отметил Мамонов.



