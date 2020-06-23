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Кудрин назвал предложенную корректировку НДФЛ аккуратной

Кудрин назвал предложенную корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он добавил, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку - 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год", - написал Кудрин в микроблоге Twitter.


Он добавил, что "непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки". "Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменён, это важно для доверия и стабильности", - пишет глава Счетной палаты.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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