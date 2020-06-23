Квартиру экс-главе Совбеза Абхазии купили законно — правительство
Вопрос о правомерности или отсутствии оснований для выделения квартиры в Сухуме бывшему главе Совбеза Герою Абхазии Мухамеду Килба из средств Фонда репатриации не ставился ни в парламенте, ни вне парламентских стен. Об этом заявила пресс-служба правительства Абхазии, комментируя обсуждение этого вопроса после того, как в парламенте Абхазии заслушали отчет Фонда репатриации за 2018 год и заключение Контрольной палаты республики. Комментарий опубликовало агентсво «Абхазия — информ».
В правительстве «удивлены не столько реакцией в социальных сетях на эту тему, сколько политической интерпретацией вопроса».
Как заявили в правительстве, «в социальных сетях бывшие представители власти и их партия „Форум народного единства Абхазии“ умышленно подменили смысл обсуждаемого вопроса, пытаясь навязать общественному сознанию мысль, что действующие власти каким-то образом пытаются пересмотреть решение о покупке М.С. Килба квартиры».
Как предупреждают в правительстве, в ходе разбирательства могут быть выявлены факты нецелевого незаконного использования бюджетных средств в период «безраздельного руководства страной» ушедших властей.
В правительстве подчеркивают, что «никоим образом нельзя политически эксплуатировать тему отношений с родственными народами Северного Кавказа, с добровольцами».
Парламент Абхазии на заседании июня принял постановление об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2018 год. Контрольная палата республики заявила о нецелевом использовании средств в фонде. По данным палаты, в собственность нерепатриантов были приобретены квартира за 3,8 млн рублей и дом за 2,5 млн рублей, а также была осуществлена нецелевая покупка пальм на сумму более 1млн рублей, которые были высажены на территории Госкомитета. Кроме того, подсчитали в палате, были выплачены премии сотрудникам Министерства репатриации на 500 тыс. рублей.
Мухамед Килба — уроженец Карачаево-Черкессии. В 1992—1993 годах участвовал в грузино-абхазской войне, был командиром Гагрского оборонительного рубежа, заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром 1-й бригады Вооруженных сил Абхазии, командующим Гумистинским фронтом, заместителем министра обороны Республики Абхазия. После окончания войны, в 1995 году был избран депутатом парламента Карачаево-Черкесской Республики первого созыва, в 1999 году — второго созыва. С 2003 по 2004 годы был советником президента Карачаево-Черкесской Республики.
С 8 ноября 2004 по 2005 годы Мухамед Килба был в должности министра обороны Абхазии. Совбез Абхазии возглавил в 2014 году. Ушел в отставку 16 января 2020 года, после сложения 12 января полномочий президентом Раулем Хаджимба.