Квартиру экс-главе Совбеза Абхазии купили законно — правительство

Алексей Вольцев

Вопрос о правомерности или отсутствии оснований для выделения квартиры в Сухуме бывшему главе Совбеза Герою Абхазии Мухамеду Килба из средств Фонда репатриации не ставился ни в парламенте, ни вне парламентских стен. Об этом заявила пресс-служба правительства Абхазии, комментируя обсуждение этого вопроса после того, как в парламенте Абхазии заслушали отчет Фонда репатриации за 2018 год и заключение Контрольной палаты республики. Комментарий опубликовало агентсво «Абхазия — информ».

«В ходе парламентского слушания отчета Фонда репатриации и заключения Контрольной палаты республики обсуждался вопрос, обращаем внимание, нецелевого использования финансовых средств, допущенного Фондом репатриации. Никем на этом заседании и вне парламентских стен не ставился вопрос о правомерности или отсутствии оснований для выделения квартиры М.С. Килба», — говорится в комментарии пресс-службы правительства.

В правительстве «удивлены не столько реакцией в социальных сетях на эту тему, сколько политической интерпретацией вопроса».

Как заявили в правительстве, «в социальных сетях бывшие представители власти и их партия „Форум народного единства Абхазии“ умышленно подменили смысл обсуждаемого вопроса, пытаясь навязать общественному сознанию мысль, что действующие власти каким-то образом пытаются пересмотреть решение о покупке М.С. Килба квартиры».

«Еще раз подчеркиваем: никем не ставится под сомнение необходимость приобретения данной жилой площади. Речь идет об установленных Контрольной палатой Абхазии фактах нецелевого использования средств Фонда репатриации, в том числе и механизмах приобретения жилья», — говорится в комментарии.

Как предупреждают в правительстве, в ходе разбирательства могут быть выявлены факты нецелевого незаконного использования бюджетных средств в период «безраздельного руководства страной» ушедших властей.

«В связи с такой вероятностью просим оппонентов не драматизировать ситуацию, постараться быть последовательными в требованиях наведения порядка и неизбирательными в периодах нарушения законодательства страны», — говорится в комментарии пресс-службы правительства.

В правительстве подчеркивают, что «никоим образом нельзя политически эксплуатировать тему отношений с родственными народами Северного Кавказа, с добровольцами».

Парламент Абхазии на заседании июня принял постановление об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2018 год. Контрольная палата республики заявила о нецелевом использовании средств в фонде. По данным палаты, в собственность нерепатриантов были приобретены квартира за 3,8 млн рублей и дом за 2,5 млн рублей, а также была осуществлена нецелевая покупка пальм на сумму более 1млн рублей, которые были высажены на территории Госкомитета. Кроме того, подсчитали в палате, были выплачены премии сотрудникам Министерства репатриации на 500 тыс. рублей.

Мухамед Килба — уроженец Карачаево-Черкессии. В 1992—1993 годах участвовал в грузино-абхазской войне, был командиром Гагрского оборонительного рубежа, заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром 1-й бригады Вооруженных сил Абхазии, командующим Гумистинским фронтом, заместителем министра обороны Республики Абхазия. После окончания войны, в 1995 году был избран депутатом парламента Карачаево-Черкесской Республики первого созыва, в 1999 году — второго созыва. С 2003 по 2004 годы был советником президента Карачаево-Черкесской Республики.

С 8 ноября 2004 по 2005 годы Мухамед Килба был в должности министра обороны Абхазии. Совбез Абхазии возглавил в 2014 году. Ушел в отставку 16 января 2020 года, после сложения 12 января полномочий президентом Раулем Хаджимба.