Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.

Лукашенко в понедельник посетил Брест, где встретился с местной оппозицией. Соответствующий видеофрагмент разместил Telegram-канал "Пул первого".

"Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и (кроме) той власти, которая сегодня есть. Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента три процента (рейтинг среди белорусов)? Да вот в этой альтернативной компании (показал рукой на стоящих рядом) я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте", - заявил Лукашенко.

Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы, Лукашенко баллотируется на шестой срок.