Лунный день сегодня 23 июня 2020 года

Вадим Карасев

Достигнув цели, мы смеемся над сомнениями, одолевавшими нас в начале пути. Астрологи советуют помнить об этом сегодня, ведь страхов и сомнений будет больше, чем обычно. Причина — Луна в Раке, усиливающая внутреннюю тревогу.

Сегодня Луна продолжит путь по созвездию Рака, поэтому всем нам стоит внимательнее отнестись к энергетике дня. Астрологи уверены: это будет отличный день для постановки планов, но не очень удачный для тех, кому для успеха нужен хороший стимул. Для поддержания внутренней гармонии придется много работать. Главное — не поддаваться панике, если что пойдет не так, как планировалось: с поддержкой близких получится справиться с любыми трудностями.

Фаза Луны: 2-3 лунные сутки. Сегодня растущая Луна в Раке заставляет быть практичнее и подозрительнее. Путеводной звездой дня станут материальные цели и личные идеалы. Это день удачи и второго дыхания: вознаграждаются прежние усилия, верность себе и стойкость в испытаниях.

Магнитные бури: магнитосфера будет находиться в пределах нормы, поэтому можно смело планировать энергозатратные начинания.

Благоприятные дела 23 июня:

хлопоты по дому;работа над собой;духовные практики;избавление от страхов и сомнений;вдумчивый подход к делу;планирование дел.

Опасности и риски 23 июня:

Домашние дела при Луне в Раке

кредитование и передача денег взаймы;участие в конфликтах и спорах;отказ от обязательств;взятие на себя ответственности за поступки окружающих.

Во вторник можно уделить время себе и своим близким: устройте скромный семейный ужин, при желании можно пригласить гостей. Подготовка к такому событию наполнит дом позитивной энергией, а совместная трапеза снимет все напряжение, накопившееся в течение дня.

Работа и деньги во вторник

Несмотря на напряженную атмосферу суток, большая часть дел увенчается успехом. Однако важно не снимать с себя ответственность и не винить в своих неприятностях других людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть гибкими, искать альтернативные пути решения задач и оставлять то, что не получается с первой попытки. В остальном действуйте по схеме: минимум риска, максимум результата.

Денежное благополучие во многом будет зависеть от уверенности в себе. Нервозность и беспокойство о завтрашнем дне может оттолкнуть удачу и даже спровоцировать убытки.

Внешний вид по лунному календарю

Сегодня астрологи советуют позволить себе что-то необычное из одежды. Если вы долгое время придерживались классики, то сегодня можно изменить привычным стандартам и добавить в образ немного романтики и шарма. Но помните: ничего не надевайте напоказ — все детали вашего облика должны работать на вас, на ваше хорошее настроение и уверенность в себе.

Любовь и отношения сегодня

Свободным людям Луна в Раке принесет успех в любви. Сегодня можно с легкостью очаровать любого человека при помощи доверительного разговора. Причем совсем не обязательно лезть в чужую душу, нужно лишь расположить к себе доброжелательностью. А вот в семейной жизни многих ждут некоторые сложности, причиной которых станет сосредоточенность на своих чувствах. Постарайтесь найти баланс в отношениях с любимыми, не слишком погружайтесь в собственные переживания.

Настроение и здоровье 23 июня

В течение дня не нервничайте без дела и даже по делу. Сегодня вы отлично справитесь с ролью своего личного психолога, поэтому начните и закончите день позитивными установками на успех. Работа над собой отведет от вас любые навязчивые сомнения и страхи. А значит, и со стороны здоровья не будет ничего такого, что могло бы подпортить жизнь. И все же не забывайте о профилактике: пейте больше чистой воды, чаще отдыхайте.