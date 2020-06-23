"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Анастасия Иванова

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого EskimoPie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием "эскимо" и с логотипом в виде человека в куртке с меховой отделкой.

Ургант назвал подобную идею спорной.





"Если идти дальше, то нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку", — сыронизировал телеведущий.

Размышляя над тем, как можно переименовать эскимо, он предложил отталкиваться от внешнего вида мороженого.

"Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон", — пошутил Ургант.

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