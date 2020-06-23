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Медитация по Знаку Зодиака: как правильно медитировать

Медитация по Знаку Зодиака: как правильно медитировать

Идеальные условия для медитации у каждого человека разные. Астрологи советуют обращать внимание на свою принадлежность к одной из четырех Зодиакальных стихий, чтобы медитации приносили больше пользы.


Если вы далеки от этого, но мечтаете научиться погружаться внутрь себя и своих мыслей, то не стоит думать, что на это уйдет много времени. Научиться медитировать на самом деле очень просто.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Главным покровителем людей данной стихии является Солнце. Это значит, что самыми лучшими условиями для медитации будет солнечная погода или просто день. Главная ошибка этих людей — медитация ночью или вечером после захода Солнца. Да, она все равно будет полезной, однако не такой действенной.

Медитируя на Солнце, эти люди насыщаются энергией светила и поддерживают в себе магический огонь, который бьет из них ключом и отличает их от всех остальных людей напористостью и большой мотивацией.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Львам, Овнам и Стрельцам очень полезно медитировать в дни солнцестояния и равноденствия. Делать это лучше дома. Можно зажигать свечи или ароматические палочки.


Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Людям этой стихии лучше всего медитировать на природе, в лесу, в поле. Если приходится делать это дома в городе, то ничего страшного. Эксперты советуют включать звуки леса в качестве фона. Еще людям стихии Земли требуется полное уединение. Ничто и никто не должен их отвлекать.

Очень хорошо, когда вокруг медитирующего человека данной стихии есть растения. Очень полезно иметь дома цветы. Это насыщает пространство силой стихии Земли. Лучше всего таким людям проводить медитации в вечернее время, когда Солнце уже почти село, но его лучи еще видны. Самые важные медитации для людей этих Знаков — на хороший и крепкий сон и на избавление от тревоги и усталости.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Людям, рожденным под этими тремя Знаками Зодиака, лучше медитировать на свежем воздухе, на открытых пространствах или на природе. Перед медитацией дома в городе желательно хорошо проветривать помещение. Эксперты не рекомендуют людям стихии Воздуха медитировать, лежа на полу. Лучше делать это сидя.

Перед началом обязательно нужно «продышаться», то есть, как следует насытить свое тело кислородом. Для этого нужно очень глубоко вдохнуть и расслабленно выдохнуть примерно десять раз подряд. Затем необходимо успокоиться при помощи очень медленного дыхания в течение некоторого времени. Полезной будет как медитация ночью, так и днем. Считается, что Близнецы, Весы и Водолеи легче всего достигают высокого уровня в медитационных практиках из-за их способности быстро переключаться.


Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

У этих Знаков тоже есть свои правила медитации, которых лучше придерживаться. Перед медитацией им необходимо выпить стакан воды и умыться или даже принять душ. Это позволит насытиться энергией родной стихии.

После этого важно сразу начать медитацию. Растягивать ее не стоит, потому что это может не самым лучшим образом сказаться на энергетике: 5-10 минут будет достаточно. Очень полезно во время медитации Ракам, Скорпионам и Рыбам слушать звуки воды. Это может быть дождь, океан, водопад. Медитация во время настоящего дождя будет для представителей водных Знаков самым лучшим способом перезагрузить сознание.

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По материалам: dailyhoro.ru

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