Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минобороны России к 75-летию Победы опубликовало историю Василия Теркина

Минобороны России к 75-летию Победы опубликовало историю Василия Теркина

Минобороны России к 75-летию Победы опубликовало историю Василия ТеркинаФото: сайт Минобороны России

Министерство обороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выпустило историю литературного героя Василия Теркина. Биография персонажа опубликована в историко-познавательном разделе «Народный герой»на сайте ведомства.

Россиянам рассказали об истории рождения Василия Теркина на страницах окружной газеты, а также о его взрослении и боевом пути. Кроме того, в разделе описаны некоторые истории подвигов знаменитого фронтовика, которые были опубликованы в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых изданий.

Василий Теркин — вымышленный персонаж, являющийся героем одноименной поэмы Александра Твардовского. Работу над произведением и образом главного героя писатель начал в 1939—1940 году, когда он был военным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» в ходе финской военной кампании. Имя героя и его образ родились как плод совместного творчества членов редколлегии газеты. Теркин стал сатирическим героем небольших стихотворений-фельетонов, написанных для газеты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Медитация по Знаку Зодиака: как правильно медитировать
Медитация по Знаку Зодиака: как правильно медитировать
СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым
Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым
Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Трамп обвинил Обаму в госизмене
В ВОЗ оценили эффективность «прорывного» лекарства от коронавируса
В ВОЗ оценили эффективность «прорывного» лекарства от коронавируса
Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Все запросы депутатов Госдумы станут публичными
Минобороны России к 75-летию Победы опубликовало историю Василия Теркина
Минобороны России к 75-летию Победы опубликовало историю Василия
"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
Киев продолжит сокращать общие с Россией договоры — МИД Украины
Киев продолжит сокращать общие с Россией договоры — МИД Украины

Топ на сегодня

В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Киргизия вывезла из Москвы 431 своего гражданина
Киргизия вывезла из Москвы 431 своего гражданина
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную

Еще по теме

Минобороны показало уникальные документы о Сталинградской битве
Командующий войсками ЮВО Герой России генерал-полковник Александр Дворников ответил на вопросы газеты «Красная звезда»
МО опубликовало архивные документы об участниках Сталинградской битвы
Минобороны опубликовало документы о прообразах героев военных фильмов