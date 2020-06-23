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Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт

Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Минпромторг РФ согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт - дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива, говорится в сообщении Минпромторга.

"Пятнадцатого июня подписан контракт на поставку дезинфекторов в аэрозольной упаковке в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива. Контракт заключен в рамках сотрудничества группы "Арнест" и АО "Корпорация "Росхимзащита" при содействии Минпромторга России", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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