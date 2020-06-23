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Монстр из глубин: на берег в ЮАР вынесло «неуловимого» кальмара длиной более 4 метров

Монстр из глубин: на берег в ЮАР вынесло «неуловимого» кальмара длиной более 4 метров


На самом деле это просто гигантский кальмар, которого волей случая вынесло на берег. Но с виду это просто монстр из морских пучин, хотя у него и есть официальное название - Architeuthius dux.

Размеры такой находки впечатляют – 4,2 метра в длину и вес 200 килограммов. У данной особи присутствует также характерный клюв, которым кальмар заглатывает рыбу.

Уникальность кальмара в его неуловимости. Так, Architeuthius dux в последний раз видели живьём только в 2002 году. А в объектив камеры редкий кальмар попадал последний раз лишь в 2006 году. Так что то, что такая выдающаяся особь целиком попала в руки морских биологов.

Так, Уэйн Флоренс, биолог из Музея «Изико» в ЮАР, сообщил, что кальмар уже отправлен на хранение в морозильную камеру. Предварительно был отснят фото и видеоматериал о нём, а также взяты образцы биологических материалов. Ведь на теле морского беспозвоночного не было никаких повреждений, которые могли указывать на причину его смерти. Так что сейчас исследователи будут выяснять, что привело к кончине животного.

Флоренс также сообщил, что кальмар будет впоследствии заспиртован и станет ценным экспонатом музея «Изико», сообщает Daily Mail.

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По материалам: u-f.ru

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