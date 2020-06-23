Морозов поддержал решение продлить выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

На медиках, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, по-прежнему лежит огромная нагрузка, поэтому установленные доплаты для работников системы здравоохранения остаются актуальными. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает пресс-служба «Единой России».

20 июня президент Владимир Путин на встрече с медиками в режиме видеоконференции заявил, что все доплаты, положенные медработникам, борющимся с коронавирусом, будут сохранены в июле и августе.

«На российских медиках, которые участвуют в лечении ковидных пациентов, по-прежнему лежит огромная нагрузка. Поэтому установленные с апреля доплаты будут актуальны для работников системы здравоохранения, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется — в том числе в течение лета», — сказал Морозов.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране разная: в Москве она значительно улучшилась, а в некоторых регионах — по-прежнему очень напряженная, «и все медики работают с огромным напряжением».

С апреля в течение трех месяцев медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получают специальную федеральную выплату: врачи — 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи — 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тысяч рублей.