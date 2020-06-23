Муниципалитеты смогут устанавливать порядок заключения договора управления домом

Влада Некрасова

Муниципальные власти предлагают наделить правом определять порядок заключения договора на управление многоквартирным домом. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во вторник, 23 июня.

Сегодня органы местного самоуправления могут назначать временную управляющую компанию в многоквартирных домах, жильцы которых не определились со способом управления или не выбрали управляющую организацию самостоятельно. Свой выбор муниципалитет может установить сроком на год. А порядок принятия такого решения регулируется Правительства Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Однако собственники помещений в многоквартирном доме, не определившие управляющую организацию, могут не заключить договор об управлении многоквартирным домом. Поэтому авторы законопроекта предлагают считать такой договор заключённым с того дня, когда муниципалитет примет решение об определении управляющей организации.

При этом, согласно документу, предлагается на орган местного самоуправления возложить также обязанность письменно уведомить всех собственников квартир в таком доме о принятии решения и об условиях договора управления этим домом. Сделать это представители органа местного самоуправления должны будут в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

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