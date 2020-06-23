Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Муниципалитеты смогут устанавливать порядок заключения договора управления домом

Муниципалитеты смогут устанавливать порядок заключения договора управления домом

Муниципалитеты смогут устанавливать порядок заключения договора управления домом

Муниципальные власти предлагают наделить правом определять порядок заключения договора на управление многоквартирным домом. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во вторник, 23 июня.

Сегодня органы местного самоуправления могут назначать временную управляющую компанию в многоквартирных домах, жильцы которых не определились со способом управления или не выбрали управляющую организацию самостоятельно. Свой выбор муниципалитет может установить сроком на год. А порядок принятия такого решения регулируется Правительства Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Однако собственники помещений в многоквартирном доме, не определившие управляющую организацию, могут не заключить договор об управлении многоквартирным домом. Поэтому авторы законопроекта предлагают считать такой договор заключённым с того дня, когда муниципалитет примет решение об определении управляющей организации.

При этом, согласно документу, предлагается на орган местного самоуправления возложить также обязанность письменно уведомить всех собственников квартир в таком доме о принятии решения и об условиях договора управления этим домом. Сделать это представители органа местного самоуправления должны будут в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Продажи соков и воды в июне снизились
Продажи соков и воды в июне снизились
На Украине оценили шансы страны в войне с Россией
На Украине оценили шансы страны в войне с Россией
Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily
Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily
Опрос показал, где студенты активнее всего искали работу
Опрос показал, где студенты активнее всего искали работу
Трамп опроверг расторжение торговой сделки между США и Китаем
Трамп опроверг расторжение торговой сделки между США и Китаем
Харламов прокомментировал развод с Асмус
Харламов прокомментировал развод с Асмус
Медитация по Знаку Зодиака: как правильно медитировать
Медитация по Знаку Зодиака: как правильно медитировать
СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
СМИ узнали, что Хью Джекмана рассматривают на роль Энцо Феррари
Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым
Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым
Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
Кокорин выложил фото в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Трамп обвинил Обаму в госизмене
В ВОЗ оценили эффективность «прорывного» лекарства от коронавируса
В ВОЗ оценили эффективность «прорывного» лекарства от коронавируса

Топ на сегодня

Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную
Очистка хозяйственно-бытовых стоков под ключ
Очистка хозяйственно-бытовых стоков под ключ
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Мосгоризбирком ожидает очень высокую явку на голосовании в столице
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Еще по теме

Небольшие многоквартирные дома получат новый порядок заключения договоров управления
Новый порядок управления домами в госсобственности одобрен кабмином
Для управления многоквартирным домом необходимо будет пройти открытый конкурс
Особый порядок управления многоквартирниками в госсобственности могут отменить