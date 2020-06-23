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На раскопе "Дмитриевский-3" в Великом Новгороде обнаружены редкие древние артефакты

На раскопе "Дмитриевский-3" в Великом Новгороде обнаружены редкие древние артефакты

Специалисты московского Института археологии РАН на раскопках в историческом центре Великого Новгорода нашли 9 древних грамот из бересты.

Артефакты были найдены на раскопе "Дмитриевский-3" на территории усадьбе времен Золотой Орд, в которой жила семья зажиточных новгородцев.

По словам археологов, им удалось выяснить, что дом на этой усадьбе горел 6 раз, и после каждого пожара на этом месте строили новый дом.

Обнаруженные на раскопе берестяные грамоты, археологи датировали XIV-XV веком. Одна из грамот была завещанием, состоящим из 2-х частей. По словам специалистов, грамоты сохранились достаточно хорошо и члены-корреспонденты РАН Алексей Гиппиус и Петр Гайдуков занимаются изучением этих текстов.

В общем археологмии за время раскопок в Великом Новгороде обнаружено порядка 1,4 тысячи артефактов древности. Среди них есть и редкие — это актовые печати великого князя новгородского Симеона Гордого (1346 по 1353 годы) и новгородского посадника Федора Даниловича.

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По материалам: u-f.ru

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