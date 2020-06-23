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На Украине оценили шансы страны в войне с Россией

На Украине оценили шансы страны в войне с Россией

Украина могла бы сегодня с достоинством и взаимовыгодно прийти к консенсусу с Россией, но в случае войны — проиграет. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» сказал бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко.

«Война это не выход, тем более с Россией, никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать — формулами», — заявил он.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент России Владимир Путин отметил, что у России нет разногласий с народом Украины, во всем виновата правящая верхушка страны.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», — сказал российский лидер.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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