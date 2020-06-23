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НАПК займется вечеринкой на миллион долларов, которую устроила в Москве жена нардепа от ОПЗЖ

НАПК займется вечеринкой на миллион долларов, которую устроила в Москве жена нардепа от ОПЗЖ

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Нацагентство противодействия коррупции заинтересовалось вечеринкой в Москве, которую организовали депутат от ОПЗЖ Федор Христенко и его супруга. Для праздника был арендован один из самых дорогих отелей России, а выступать был приглашен весь цвет российского шоу-бизнеса. Учитывая стоимость аренды помещения и гонорары звезд, вечеринка обошлась не менее, чем в миллион долларов.

После того, как депутат не огласил свои расходы (это необходимо если тратится более 100 тыс. гривен), Центр противодействия коррупции подал заявление в НАПК.

Нацагентство собирается истребовать документы, чтобы проконтролировать изменения финансового состояния депутата. «После изучения документов при наличии оснований будут приняты меры», — заявили в НАПК.

Напомним, блогер Денис Казанский рассказывал, что вечеринка была посвящена дню рождения Марины Христенко, супруги депутата. На сцене в тот вечер выступали Полина Гагарина, Артур Пирожков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, группа «Руки вверх». Отель, где проходило празднование, находится прямо напротив Кремля.

Ранее Комитет избирателей Украины обратил внимание, что депутаты внесли в декларации очень крупные суммы в наличных. КИУ предложил свою версию, зачем это нужно парламентариям.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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