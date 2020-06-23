Названа причина отставания часов Путина от реального времени обращения к россиянам

Вадим Карасев

Найдено объяснение отставанию времени на часах Владимира Путина во ходе его обращения к россиянам. Многие заметили, что трансляция очередной речи президента России к народу транслировалась в 17.00 по московскому времени, в то время как стрелки его часов показывали 14.45-14.50 мск.

Причину отставания президентским часам назвал пресс-секретарь Дмитрий Песков. С его слов, россияне смотрели обращение в записи.

, - цитирует Пескова РБК.

Президент держал речь более 50 минут. Он объявил о новых мерах поддержки населения. В них вошли – расширение программы льготных займов и кредитов, выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 0 до 16 лет, продление стимулирующих выплат соцработникам и медикам. Кроме того, обещано увеличение налога для граждан с годовым заработком более 5 миллионов рублей с 13% до 15%.

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