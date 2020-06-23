Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Названа причина отставания часов Путина от реального времени обращения к россиянам

Названа причина отставания часов Путина от реального времени обращения к россиянам

Названа причина отставания часов Путина от реального времени обращения к россиянам

Найдено объяснение отставанию времени на часах Владимира Путина во ходе его обращения к россиянам. Многие заметили, что трансляция очередной речи президента России к народу транслировалась в 17.00 по московскому времени, в то время как стрелки его часов показывали 14.45-14.50 мск.

Причину отставания президентским часам назвал пресс-секретарь Дмитрий Песков. С его слов, россияне смотрели обращение в записи.

, - цитирует Пескова РБК.

Президент держал речь более 50 минут. Он объявил о новых мерах поддержки населения. В них вошли – расширение программы льготных займов и кредитов, выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 0 до 16 лет, продление стимулирующих выплат соцработникам и медикам. Кроме того, обещано увеличение налога для граждан с годовым заработком более 5 миллионов рублей с 13% до 15%.

Читайте также: Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми в июле
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 23 июня 2020 года
Лунный день сегодня 23 июня 2020 года
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Враньё и цензурирование: Как Британия пишет свою лживую историю — СМИ
Враньё и цензурирование: Как Британия пишет свою лживую историю — СМИ
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
В СПЧ попросили ЦИК ограничить агитацию на участках для голосования
К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских школьников
К конкурсу «Большая перемена» присоединилось более 1 млн российских
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Президент РФ обратился к педагогам и выпускникам
Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян
Подсчитаны расходы на выплаты детских пособий для россиян
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам
В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к
США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию
США уговаривают Турцию стать рынком сбыта СПГ по украинскому сценарию
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса

Еще по теме

В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Путин готовится выступить в ближайшие часы с новым обращением по коронавирусу