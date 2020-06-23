Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле

Алексей Вольцев

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны, глава правительства Израиля по ротации Бени Ганц с благодарностью приняли приглашение на Парад Победы в Москве 24 июня, но не смогут приехать в Россию из-за внутренних проблем. Об этом накануне, 22 июня, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью. Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих политиков по организации действий правительства в Израиле — вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах», — сказал Викторов в интервью российским журналистам.

Напомним, президент России Владимир Путин в январе этого года посетил с рабочим визитом Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Глава российского государства выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Путин также принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвящённого подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период Великой Отечественной войны.