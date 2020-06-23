Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески

Влада Некрасова

. Лондонская королевская академия художеств и платформа Google Arts & Culturе оцифровали и выложили в Сеть копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи в числе более 200 объектов из коллекции музея, сообщает Artnet.

Переписал на холсте знаменитую фреску ученик Леонардо Да Винчи — Джампетрино. Некоторые историки искусства полагают, что ему полагал коллега по мастерской — Джованни Антонио Больтраффио.

Скорее всего, работа была сделана сразу после или в то же время, что и шедевр живописца эпохи Возрождения, который находится на стене церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане, но сохранилась значительно лучше. В результате с ее помощью можно рассмотреть утраченные детали оригинала.

Так, например, на оцифрованном в высоком разрешении холсте, написанном масляными красками, хорошо видны ноги Христа, палец Фомы, поднятый вверх – отсылка к неверию апостола, и просыпанная Иудой соль – знак грядущего предательства.

Королевская академия художеств купила работу в 1821 году за 600 гиней. По тем временам это было очень дорогостоящее приобретение, и для его одобрения было проведено специальное заседание членов академии.

Помимо копии "Тайной вечери" были оцифрованы работы Джона Констебля, Джошуа Рейнольдса, а также современных художников: Кики Смит и Крейги Эйтчинсон, всего более двухсот работ из собрания музея.

