Опрос показал, где студенты активнее всего искали работу

Алексей Вольцев

Активнее всего в последние три месяца искали работу российские студенты в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском федеральном округах, следует из исследования сервиса "Авито. Работа", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 68% молодых людей 18-24 лет за последние три месяца искали работу или подработку. При этом наибольший интерес соискатели проявляли к профессиям продавца, продавца-консультанта или кассира (22%), а также интересовались работой курьера или официанта (по 18%).