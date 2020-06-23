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Отец погибшей на Бали российской блогерши обвинил в смерти дочери ее парня

Отец погибшей на Бали российской блогерши обвинил в смерти дочери ее парняАнастасия ТропицельФото: @nastyatropi

Отец популярной российской блогерши Анастасии Тропицель, погибшей в аварии на Бали, обвинил парня девушки Виктора Майдановича в ее смерти. Слова мужчины приводит РЕН ТВ, ссылаясь на закрытый Instagram-аккаунт, посвященный памяти Тропицель.

Мужчина задался вопросом о том, почему Виктор вообще «всучил» ей мотоцикл. «Она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь», — написал он, отметив, что по вине парня умер уже не первый человек. «Выясняются подробности. Виктор Майданович уже в своей практике угробил пятерых людей. На него масса жалоб», — отметил отец блогерши.

Он также рассказал, что Виктор Майданович жил за ее счет, а также ходил на секс-тренинги Алекса Лесли (Александра Кириллова). Сейчас же молодой человек якобы пытается списать деньги со счетов Тропицель. «То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет, — это все неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи», — заявил он.

После гибели Тропицель парень сообщил, что «пообщался» с ней через «контактера». «И худшее, что можно делать, — это страдать, убиваться горем, потому что это не то, что нужно сейчас для ее души», — посчитал Виктор.

Тропицель попала в аварию на мотоцикле 21 июня на Бали. 18-летняя российская блогерша разбилась. Молодой человек ехал вместе с ней на другом мотоцикле, он не пострадал. По его словам, девушка не превышала скорость и была аккуратна при вождении.

На аккаунт Тропицель подписано более миллиона пользователей. В описании профиля девушки утверждается, что она стала миллионершей в 15 лет.

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По материалам: lenta.ru

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