Падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%

Влада Некрасова

Промышленное производство в мае снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле спад составил 16,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.С коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в мае было меньше - 11,7% против 16,7%с апрелем.В ведомстве отмечают, что по сравнению с апрелем промпроизводство в мае выросло на 4,9%, а с учетом количества дней это показатель составляет 2,8%.Наибольшее падение в годовом выражении Госстат зафиксировал в добыче каменного и бурого угля (-44,5) и текстильном производстве, производстве одежды, кожи, товаров из кожи и других материалов (-36,6%).Наибольший рост зафиксирован в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов (8,8%).Данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей.