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Парням указали на вечную ошибку при знакомстве с девушками

Парням указали на вечную ошибку при знакомстве с девушкамиФото: Chris Jackson / Getty Images

Журнал People опубликовал данные, полученные из исследования ученых из Университета Колорадо. Они изучали вопрос о привлекательности мужчин, для чего опросили 708 девушек в возрасте от 18 до 24 лет.

Ученые указали, что парни вечно совершают ошибку, выкладывая в сервисах для знакомств фотографии с котами. Они выяснили, что это неэффективно. Эксперты показали испытуемым четыре фотографии двух разных мужчин, причем каждый на одном из снимков позировал с пушистым животным. Затем девушек попросили оценить их по разным показателям.

«Мужчины, держащие кота, были названы менее мужественными, более невротичными, сговорчивыми и открытыми. И при этом наименее желанными партнерами», — указано в исследовании. 38 процентов девушек, глядя на фотографии парней без котов, указали, что сходили бы с ними на свидание, еще 37 процентов сказали, что задумались бы о серьезных отношениях. Только 9 процентов опрошенных никогда бы не стали даже встречаться с ними.

В случае с мужчинами с котами два первых показателя упали до 33 процентов, в то время как процент девушек, не желающих вообще вступать в контакт с ними, вырос до 14.

Авторы исследования отмечают, что результаты сильно зависят от культурных стереотипов, связанных с владельцами кошек и собак. «Важно понимать, что на исследование повлияло то, как себя определяет девушка: "собачницей" или "кошатницей". В американской культуре принято считать мужчин-кошатников менее мужественными, возможно, именно это делает более привлекательным владельцев собак», — отметили ученые. Журнал также дает ссылку на более раннее исследование, согласно которому пользовательницы сервисов для знакомств в 40 процентах случаев выбирали мужчину с собакой на фотографии только для того, чтобы встретиться с животным, а не с человеком.

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По материалам: lenta.ru

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